Новости дня

Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,8%

УрБК, Москва, 08.12.2017. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в ноябре снизился на 1,8% по отношению к октябрю. Об этом говорится в материалах Банка России.



Реальный курс рубля к доллару США в ноябре снизился на 1,8%, к евро — на 1,7%.



В январе-ноябре 2017 года реальный эффективный курс рубля снизился на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: