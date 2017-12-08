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В Свердловской области более 280 спецмашин участвовали в ликвидации последствий снегопадов

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, в последние сутки в регионе 282 дорожные машины боролись с последствиями снегопада и обрабатывали дороги от гололеда. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



С 7 декабря 2017 года на территории области прошли интенсивные осадки, основная часть снега выпала на западе и в центральной части области, а также на севере области. На дороги вышли 188 комбинированных дорожных машин, 29 автомобилей с отвалом, 38 автогрейдеров, 27 единиц прочей техники.



«По официальным данным Росгидромета, осадки в Свердловской области продлятся до конца выходных. Подрядные организации управления находятся в полной готовности к ликвидации последствий снегопадов. Организовано дежурство должностных лиц, обеспечена бесперебойная работа диспетчерских служб, проверена готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объема горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ», — говорится в сообщении.

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