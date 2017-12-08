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ФТС могут разрешить устанавливать «мигалки» на транспорт для выявления санкционной продукции

УрБК, Москва, 08.12.2017. Федеральную таможенную службу (ФТС) могут наделить правом устанавливать «мигалки» на автомобили, используемые для выявления и пресечения ввоза на территорию РФ запрещенных товаров, в том числе санкционной продукции. Соответствующий проект указа президента РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Как указано в пояснительной записке к документу, для осуществления проверочных мероприятий, касающихся ввоза таких товаров, в системе российских таможенных органов созданы 35 мобильных групп. При этом таможенные органы наделены правом самостоятельной остановки транспортных средств для проведения таможенного контроля.



Эффективная работа групп обеспечивается 35 мобильными комплексами, оборудованными техническими средствами контроля (автоматизированные рабочие места, телекоммуникационное оборудование, средства защиты информации, источники бесперебойного питания) на базе транспортных средств повышенной проходимости.



«Для оперативного использования 35 мобильных комплексов требуется установление на них устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов», — поясняют разработчики документа.

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