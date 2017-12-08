Дайджест

США не планируют бойкотировать ОИ-2018

8 декабрь 2017 (13:15)

Cборная США с нетерпением ждет Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщила представитель Госдепа Хезер Науэрт, слова которой приводит «Р-Спорт».

«США с нетерпением ждут участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Мы уверены, что обязательства правительства Южной Кореи по проведению безопасных и успешных Игр оправдается. Мы поддерживаем их усилия на этом направлении», — заявила Науэрт.

Ранее 7 декабря постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что вопрос участия сборной США в Играх в Пхенчхане остается открытым. По ее словам, все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове. Хейли пояснила, что администрация Белого дома примет все меры, чтобы защитить членов национальной команды.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...