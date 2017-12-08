Дайджест
США не планируют бойкотировать ОИ-2018
8 декабрь 2017 (13:15)
Cборная США с нетерпением ждет Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщила представитель Госдепа Хезер Науэрт, слова которой приводит «Р-Спорт».
«США с нетерпением ждут участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Мы уверены, что обязательства правительства Южной Кореи по проведению безопасных и успешных Игр оправдается. Мы поддерживаем их усилия на этом направлении», — заявила Науэрт.
Ранее 7 декабря постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что вопрос участия сборной США в Играх в Пхенчхане остается открытым. По ее словам, все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове. Хейли пояснила, что администрация Белого дома примет все меры, чтобы защитить членов национальной команды.
«США с нетерпением ждут участия в Олимпийских играх в Южной Корее. Мы уверены, что обязательства правительства Южной Кореи по проведению безопасных и успешных Игр оправдается. Мы поддерживаем их усилия на этом направлении», — заявила Науэрт.
Ранее 7 декабря постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что вопрос участия сборной США в Играх в Пхенчхане остается открытым. По ее словам, все будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове. Хейли пояснила, что администрация Белого дома примет все меры, чтобы защитить членов национальной команды.
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