Дайджест
В Каракасе открыли семизвездочный отель
8 декабрь 2017 (13:14)
Отель Humboldt в столице Венесуэлы Каракасе первым в стране получит категорию «семь звезд». Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент страны Николас Мадуро, передает портал «Лента.ру».
Он отметил, что внешний облик и внутреннее убранство отеля сохранятся и после того, как гостиница будет реконструирована и станет семизвездочной.
В ноябре прошлого года первый семизвездочный отель открылся в Китае. На строительство шанхайского Wanda Reign on the Bund ушло три года и 515 млн долл. В номерном фонде отеля — 193 помещения, площадь самого большого из них составляет 288 кв. м. Цены варьируются от 438 долл. до 1,4 тыс. долларов за ночь.
Он отметил, что внешний облик и внутреннее убранство отеля сохранятся и после того, как гостиница будет реконструирована и станет семизвездочной.
В ноябре прошлого года первый семизвездочный отель открылся в Китае. На строительство шанхайского Wanda Reign on the Bund ушло три года и 515 млн долл. В номерном фонде отеля — 193 помещения, площадь самого большого из них составляет 288 кв. м. Цены варьируются от 438 долл. до 1,4 тыс. долларов за ночь.
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