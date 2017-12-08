Дайджест
Лавров и Климкин провели первую встречу за три года
8 декабрь 2017 (13:14)
В Вене состоялась первая очная встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Встреча проходила за закрытыми дверями. Ранее министры проводили переговоры в рамках «нормандского формата».
Лавров сообщил, что Москва получила от Киева просьбу провести встречу во вторник, 12 декабря.
«Мы сразу же дали согласие», — сказал Лавров.
Встреча проходила за закрытыми дверями. Ранее министры проводили переговоры в рамках «нормандского формата».
Лавров сообщил, что Москва получила от Киева просьбу провести встречу во вторник, 12 декабря.
«Мы сразу же дали согласие», — сказал Лавров.
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