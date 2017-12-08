Дайджест
Тиллерсон выразил желание снять антироссийские санкции
8 декабрь 2017 (13:14)
США хотели бы снять санкции с России, однако это невозможно без решения украинского вопроса. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Его слова передает Reuters из Вены, где проходит совет министров внутренних дел стран-участниц ОБСЕ.
«Мы дали России понять, что мы должны решить вопрос Украины. Это самое сложное препятствие на пути восстановления отношений с Россией, которого нам бы очень хотелось добиться», — пояснил госсекретарь.
Ранее, 6 декабря, Тиллерсон встретился с министрами иностранных дел стран НАТО и раскритиковал Россию за финансируемые государством хакерские атаки и кампании по дезинформации, направленные против Запада.
Также 7 декабря глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров провел первую с 2014 года очную встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.
«Мы дали России понять, что мы должны решить вопрос Украины. Это самое сложное препятствие на пути восстановления отношений с Россией, которого нам бы очень хотелось добиться», — пояснил госсекретарь.
Ранее, 6 декабря, Тиллерсон встретился с министрами иностранных дел стран НАТО и раскритиковал Россию за финансируемые государством хакерские атаки и кампании по дезинформации, направленные против Запада.
Также 7 декабря глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров провел первую с 2014 года очную встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.
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