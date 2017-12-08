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Volkswagen отзывает в России более 30 тыс. автомобилей из-за проблем с запуском двигателя
8 декабрь 2017 (12:57)
УрБК, Москва, 08.12.2017. ООО «Фольксваген Груп Рус», которое является официальным представителем автоконцерна Volkswagen на российском рынке, отзывает 30 тыс. 777 автомобилей модели Polo Sedan. Об этом говорится на сайте Росстандарта.
«Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя. В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода, и при необходимости произведен ремонт», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат машины Volkswagen Polo Sedan, реализованные с 2015 по 2017 год.
«Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя. В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода, и при необходимости произведен ремонт», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат машины Volkswagen Polo Sedan, реализованные с 2015 по 2017 год.
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