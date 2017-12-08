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Госавтоинспекция предупредила свердловчан о снижении до 100 метров видимости на трассах региона
8 декабрь 2017 (12:40)
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. На значительной территории Среднего Урала идет снегопад, в связи с чем видимость на некоторых участках трасс региона снижена до 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«Уже сейчас значительно увеличилось количество ДТП с материальным ущербом, в том числе по причине несоответствия скоростного режима конкретным погодным условиям, несоответствия типа шин зимнему периоду, несоблюдения дистанции и очередности проезда», — пояснили в пресс-службе.
Так, в настоящий момент наблюдаются затруднения в движении на автодороге Пермь — Екатеринбург, где на расстоянии не более 200 м друг от друга произошли одновременно несколько ДТП. Опрокидывания и сьезды в кювет автотранспорта и вызвали сужение проезжей части до одной полосы, в связи с чем возникла заторовая ситуация, транспорт направляется по старому Московскому тракту.
Также на автодороге Екатеринбург — Полевской произошло ДТП с участием трех автомобилей, и движение также затруднено. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники полиции.
«Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем участникам движения быть более аккуратными, выбирать пути объезда. В период снегопадов, которые прогнозируются и на выходные дни, постараться максимально исключить передвижение по областным трассам, водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий конкретным погодным условиям», — отметили в пресс-службе.
«Уже сейчас значительно увеличилось количество ДТП с материальным ущербом, в том числе по причине несоответствия скоростного режима конкретным погодным условиям, несоответствия типа шин зимнему периоду, несоблюдения дистанции и очередности проезда», — пояснили в пресс-службе.
Так, в настоящий момент наблюдаются затруднения в движении на автодороге Пермь — Екатеринбург, где на расстоянии не более 200 м друг от друга произошли одновременно несколько ДТП. Опрокидывания и сьезды в кювет автотранспорта и вызвали сужение проезжей части до одной полосы, в связи с чем возникла заторовая ситуация, транспорт направляется по старому Московскому тракту.
Также на автодороге Екатеринбург — Полевской произошло ДТП с участием трех автомобилей, и движение также затруднено. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники полиции.
«Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем участникам движения быть более аккуратными, выбирать пути объезда. В период снегопадов, которые прогнозируются и на выходные дни, постараться максимально исключить передвижение по областным трассам, водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий конкретным погодным условиям», — отметили в пресс-службе.
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