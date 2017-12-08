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Судебные приставы за долги арестовали вертолет качканарского завода «Металлист»

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Судебные приставы арестовали вертолет Robinson R44, принадлежащий качканарскому заводу ОАО «Металлист».



Транспортное средство было арестовано за долги предприятия по заработной плате перед 450 работниками завода и задолженности по налогам. В общей сложности с ОАО «Металлист» приставы должны взыскать более 116 млн руб., из которых 16 млн руб. — долги по зарплате.



«Имеющееся имущество организации находится в залоге у банков и кредитных организаций, однако на балансе предприятия имеется воздушное судно — вертолет Робинсон R44. В отношении указанного имущества составлен акт описи и ареста имущества. Вертолет оставлен на ответственное хранение директору организации без права пользования до снятия ареста на специализированной площадке на территории предприятия-должника», — сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



После ареста вертолета предприятие начало выдавать сотрудникам зарплату.



Ранее из-за ситуации в ОАО «Металлист» следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» из-за ситуации на качканарском заводе ОАО «Металлист». В прокуратуре тогда насчитали 669 работников, которые не получали зарплату с августа по октябрь 2017 года. Общая сумма задолженности составляла тогда 22,2 млн руб.

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