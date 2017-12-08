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Судебные приставы за долги арестовали вертолет качканарского завода «Металлист»
8 декабрь 2017 (12:21)
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Судебные приставы арестовали вертолет Robinson R44, принадлежащий качканарскому заводу ОАО «Металлист».
Транспортное средство было арестовано за долги предприятия по заработной плате перед 450 работниками завода и задолженности по налогам. В общей сложности с ОАО «Металлист» приставы должны взыскать более 116 млн руб., из которых 16 млн руб. — долги по зарплате.
«Имеющееся имущество организации находится в залоге у банков и кредитных организаций, однако на балансе предприятия имеется воздушное судно — вертолет Робинсон R44. В отношении указанного имущества составлен акт описи и ареста имущества. Вертолет оставлен на ответственное хранение директору организации без права пользования до снятия ареста на специализированной площадке на территории предприятия-должника», — сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
После ареста вертолета предприятие начало выдавать сотрудникам зарплату.
Ранее из-за ситуации в ОАО «Металлист» следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» из-за ситуации на качканарском заводе ОАО «Металлист». В прокуратуре тогда насчитали 669 работников, которые не получали зарплату с августа по октябрь 2017 года. Общая сумма задолженности составляла тогда 22,2 млн руб.
Транспортное средство было арестовано за долги предприятия по заработной плате перед 450 работниками завода и задолженности по налогам. В общей сложности с ОАО «Металлист» приставы должны взыскать более 116 млн руб., из которых 16 млн руб. — долги по зарплате.
«Имеющееся имущество организации находится в залоге у банков и кредитных организаций, однако на балансе предприятия имеется воздушное судно — вертолет Робинсон R44. В отношении указанного имущества составлен акт описи и ареста имущества. Вертолет оставлен на ответственное хранение директору организации без права пользования до снятия ареста на специализированной площадке на территории предприятия-должника», — сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.
После ареста вертолета предприятие начало выдавать сотрудникам зарплату.
Ранее из-за ситуации в ОАО «Металлист» следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» из-за ситуации на качканарском заводе ОАО «Металлист». В прокуратуре тогда насчитали 669 работников, которые не получали зарплату с августа по октябрь 2017 года. Общая сумма задолженности составляла тогда 22,2 млн руб.
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