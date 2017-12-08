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«МегаФон» ежедневно возвращает уральцам 1,5 млн мегабайт интернет-трафика

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Оборот по банковской карте «МегаФона» в Уральском регионе с начала года вырос в восемь раз и сегодня превышает 300 млн руб. в месяц. Жители чаще всего используют такой расчет в супермаркетах и ресторанах, сообщает пресс-служба оператора связи.



Вслед за едой в топ самых популярных транзакций с карты «МегаФона» входят заправка автомобиля, покупка лекарств, мобильных гаджетов, автозапчастей, товаров для дома и ремонта, одежды, а также оплата такси и развлечений.



Дешевле всего уральцам обходятся поездки на такси, а дороже всего — оплата кредитов. Средние чеки составляют 136 руб. и 9 тыс. 300 руб. соответственно. За любые покупки по карте оператор дает бонус.



«С августа мы возвращаем мегабайты интернет-трафика за каждые 100 руб. в чеке. Акция набрала такие обороты, что «МегаФон» уже дарит уральцам полтора миллиона мегабайт каждый день. Это объема хватит, например, чтобы выложить в социальные сети свыше 350 тыс. качественных фотографий», — рассказал директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.



В компании отмечают, что в батле оплаты с помощью мобильных приложений владельцы iPhone уверенно побеждают обладателей Samsung. Через Apple Pay совершается в 7 раз больше покупок. При этом 63% владельцев карт — мужчины.



«Продукт «МегаФона» — банковская карта с полным функционалом, счет которой — это счет мобильного телефона. При совершении платежей деньги списываются с баланса телефона, а при пополнении баланса мобильного номера — средствами можно воспользоваться по карте. Оформить карту можно за несколько минут в любом салоне оператора», — пояснили в пресс-службе.

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