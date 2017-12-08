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Меткомбанк занял второе место в рейтинге самых эффективных российских банков
8 декабрь 2017 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. ПАО «Меткомбанк» заняло второе место в рейтинге самых эффективных российских банков за первые три квартала 2017 года, составленном газетой «Коммерсантъ». Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.
При расчете эффективности банков учитывалось отношение прибыли за первые три квартала 2017 года к среднему объему активов в текущем году (учитывались только результаты финансовых учреждений, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 июля 2017 года).
Отметим, что в 2016 году Меткомбанк занял в данном рейтинге 11 место.
Также финансовая организация занял 25 место в топ-30 рентабельных банков России. Показатель рассчитывался из отношения прибыли за первые три квартала 2017 года к среднему размеру капитала в 2017 году.
В общем рейтинге первой сотни банков России, при составлении которого учитывались темпы прироста активов, собственного капитала, а также средств и кредитов физлиц, Меткомбанк занял 78 строчку. Собственный капитал финансового учреждения вырос на 10,4% относительно начала текущего года и достиг 23 млрд руб.
«Улучшение позиций в рейтинге крупнейших банков страны свидетельствует прежде всего о правильно выбранном векторе развития банка. Наш приоритет сегодня — повышение качества услуг и продуктов для клиентов, минимизация рисков и контроль качества активов», — заявил председатель правления ПАО «Меткомбанк» Дмитрий Торбенко.
При расчете эффективности банков учитывалось отношение прибыли за первые три квартала 2017 года к среднему объему активов в текущем году (учитывались только результаты финансовых учреждений, вошедших в топ-100 по объему активов на 1 июля 2017 года).
Отметим, что в 2016 году Меткомбанк занял в данном рейтинге 11 место.
Также финансовая организация занял 25 место в топ-30 рентабельных банков России. Показатель рассчитывался из отношения прибыли за первые три квартала 2017 года к среднему размеру капитала в 2017 году.
В общем рейтинге первой сотни банков России, при составлении которого учитывались темпы прироста активов, собственного капитала, а также средств и кредитов физлиц, Меткомбанк занял 78 строчку. Собственный капитал финансового учреждения вырос на 10,4% относительно начала текущего года и достиг 23 млрд руб.
«Улучшение позиций в рейтинге крупнейших банков страны свидетельствует прежде всего о правильно выбранном векторе развития банка. Наш приоритет сегодня — повышение качества услуг и продуктов для клиентов, минимизация рисков и контроль качества активов», — заявил председатель правления ПАО «Меткомбанк» Дмитрий Торбенко.
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