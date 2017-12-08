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После проверок трех школ Октябрьского района Екатеринбурга возбуждено 15 уголовных дел

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга и санитарные врачи нашли нарушения при организации питания в трех школах, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.



Так, в школе № 7, как показала проверка, повар на пищеблоке на соблюдал правила личной гигиены. Здесь же, а также в гимназии № 13 не отбирались суточные пробы от полдника.



«Кроме того, установлено, что 15 работников столовых МАОУ «Гимназия № 13», МАОУ «Лицей № 8 им. С. П. Дягилева», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» осуществляли трудовую функцию, связанную с организацией питания обучающихся, по поддельным личным медицинским книжкам. Фактически указанные работники медицинские осмотры не проходили, печати врачей в личных медицинских книжках им не проставлялись», — говорится в сообщении.



По итогам проверок прокуратура в отношении заведующего производством столовой гимназии № 13, повара столовой школы № 7 возбудила административные дела статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий».



По факту использования поддельных медицинских книжек возбуждено 15 уголовных дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование работниками заведомо подложных документов».

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