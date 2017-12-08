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Члены Общественной палаты Екатеринбурга оценили ход реконструкции Центрального стадиона

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Члены Общественной палаты Екатеринбурга посетили Центральный стадион, реконструкцию которого к чемпионату мира по футболу-2018 ведет компания «Синара-Девелопмент». Об этом сообщает Центр общественных связей Группы Синара.



Руководитель проекта реконструкции спортивного объекта Сергей Грехов рассказал представителям Общественной палаты о ходе работ и особенностях стадиона. В настоящее время общая готовность «Екатеринбург-Арены» составляет 98%. Строители ведут отделочные работы в подтрибунных помещениях и внедряют навигационную систему. Все работы, запланированные в рамках государственного контракта, будут полностью завершены до конца декабря 2017 года.



Члены палаты побывали как на зрительской трибуне, так и в подтрибунных помещениях. Оценили комфорт готовых коммерческих лож и современные технологические решения, воплощенные на стадионе.



«Арена впечатляет как с эстетической точки зрения, так и строительным размахом. Я считаю, это один из лучших стадионов мира, с точки зрения совмещения технологических, архитектурных и исторических решений. Меня радует, что такой эффектный во всех смыслах объект станет достоянием нашего города», — отметил председатель комиссии по спорту Общественной палаты Екатеринбурга Сергей Федяков.



«Я и до посещения стадиона была в восторге и от внешнего облика, и от идеи — вписать новое в исторические рамки. Побывав внутри, у меня позитивных впечатлений стало еще больше, потому что все сделано на высоком уровне. Внутри не просто современно и чисто, но еще и стильно, и красиво — продуманы все детали. Меня переполняет чувство гордости за наш город», — заявила член Общественной палаты Екатеринбурга, редактор журнала «Екб.Собака.ру» Ксения Крутикова.



«Жизнь движется вперед. В таком городе-миллионнике, как наш, должен быть современный стадион, который можно будет использовать не только для футбольных баталий, но и для проведения культурно-массовых мероприятий. Что еще очень понравилось, так это подход к восстановлению зданий касс и забора стадиона в аутентичном варианте. Над их формой работали талантливые художники и архитекторы», — рассказала руководитель программ Музея писателей Урала Ольга Гапонец.

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