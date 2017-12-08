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Компания PepsiCo подала в суд на свердловский минстрой

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск ООО «Пепсико холдингс» (представляет интересы PepsiCo в России) к региональному министерству строительства и развития инфраструктуры. Об этом говорится в материалах суда.



«Пепсико» просит признать незаконным приказ ведомства от 27 сентября 2017 года № 1022-П, согласно которому утвержден проект планировки и межевания территории в границах переулка Полимерного — проспекта Космонавтов — улицы Завокзальной в Екатеринбурге.



Отметим, что ранее этот земельный участок был выделен ГК «ПИК» для строительства жилого комплекса.

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