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В Екатеринбурге ликвидировали коммунальную аварию на ВИЗе
8 декабрь 2017 (09:45)
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) устранили повреждение магистрального трубопровода на пересечении ул. Ключевская — Токарей. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено.
«На месте повреждения работали две ремонтные бригады с применением спецтехники (кран, экскаватор). Специалисты заменили 6 метров трубы диаметром 500 мм. Работы велись 7 декабря с 9.00 до 22.00, отопление помещений в районе ул. Крауля, Викулова, Мельковская, Заводская, обеспечивалось по затухающей схеме, горячее водоснабжение (ГВС) — по обратному трубопроводу. Ремонтные работы закончены, параметры теплоснабжения и ГВС полностью восстановлены», — говорится в сообщении.
По данным МЧС России по Свердловской области, в зону ограничения теплоснабжения попали 180 жилых домов, 27 социально-значимых объектов по ул. Анри Барбюса, Викулова, Заводской, Ключевской, Котельникова, Красноуральской, Крауля, Мельникова, Металлургов, Плотников, Рабочих, Татищева, Токарей.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено.
«На месте повреждения работали две ремонтные бригады с применением спецтехники (кран, экскаватор). Специалисты заменили 6 метров трубы диаметром 500 мм. Работы велись 7 декабря с 9.00 до 22.00, отопление помещений в районе ул. Крауля, Викулова, Мельковская, Заводская, обеспечивалось по затухающей схеме, горячее водоснабжение (ГВС) — по обратному трубопроводу. Ремонтные работы закончены, параметры теплоснабжения и ГВС полностью восстановлены», — говорится в сообщении.
По данным МЧС России по Свердловской области, в зону ограничения теплоснабжения попали 180 жилых домов, 27 социально-значимых объектов по ул. Анри Барбюса, Викулова, Заводской, Ключевской, Котельникова, Красноуральской, Крауля, Мельникова, Металлургов, Плотников, Рабочих, Татищева, Токарей.
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