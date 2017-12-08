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Правительство РФ фиксирует спад потребности в привлечении иностранных рабочих на 20,7%

УрБК, Москва, 08.12.2017. Правительство РФ зафиксировало снижение потребности в привлечении иностранных работников в 2018 году на 20,7% по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в документе, размещенном на официальном сайте российского кабинета министров.



«Потребность в привлечении в 2018 году иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, составляет 140 тыс. 423 человека — 79,3% от потребности, определенной на 2017 год», — говорится в справке к постановлению правительства РФ.

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