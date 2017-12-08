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Программа ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» признана лучшей практикой по подготовке рабочих кадров
8 декабрь 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Образовательная программа Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» признана победителем в конкурсе «Лучшие практики по подготовке рабочих кадров — 2017» в номинации «Мы — партнеры» Национального агентства развития квалификаций.
Как сообщает пресс-служба компании, награждение состоялось сегодня в рамках III Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России», который проводится под эгидой Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
«Группа ЧТПЗ сформировала инновационные для России механизмы государственно-частного партнерства в области подготовки кадров, — комментирует директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых. — Мы провели реформу корпоративного института наставничества, полностью переработали методическую базу обучения, пересмотрели подходы к планированию потребности и адаптации персонала. За 6 лет выпускниками корпоративной образовательной программы стали 545 будущих белых металлургов, большинство из них по окончании обучения трудоустроились в Группу ЧТПЗ».
«Поздравляю Группу ЧТПЗ с победой в конкурсе! Следующий шаг — распространение опыта организации дуального обучения среди работодателей, не входящих в Группу ЧТПЗ — с одной стороны, с другой — внедрение в итоговую аттестацию выпускников образовательной программы независимой оценки квалификации. Это позволило бы, с учетом позитивных изменений налогового законодательства, расширить контингент обучающихся и выпускать на рынок труда молодежь с подтвержденной работодателями рыночной квалификацией», — отметил генеральный директор НАРК Александр Лейбович.
С презентацией программы «Будущее Белой металлургии» на конференции «Международный и российский опыт развития систем квалификации», которая проходит в рамках III Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России», выступила руководитель направления по системе дуального образования компании, эксперт НАРК и международный аудитор систем менеджмента IRCA Анна Полякова.
Группа ЧТПЗ и Национальное агентство развития квалификаций взаимодействуют в рамках развития Национальной системы квалификаций. Соглашение о сотрудничестве между металлургической компанией и Автономной некоммерческой организацией заключено на международной промышленной выставке «Иннопром-2017». Стороны ведут совместную работу по апробации инструментария Национальной системы квалификаций, совершенствованию и внедрению механизмов независимой оценки. До конца 2017 года образовательный проект Группы ЧТПЗ будет включен в базу данных лучших практик Национального агентства развития квалификаций.
Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. Образовательная программа Группы ЧТПЗ признана Минобрнауки РФ лучшей практикой подготовки рабочих кадров по дуальной модели образования. В рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров лично презентовал проект Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву, продемонстрировав на интерактивной панели Образовательный центр компании. Первые лица государств совершили виртуальную экскурсию по аудиториям центра, ознакомились с новейшим оборудованием, современными лабораториями и кабинетами.
Как сообщает пресс-служба компании, награждение состоялось сегодня в рамках III Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России», который проводится под эгидой Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
«Группа ЧТПЗ сформировала инновационные для России механизмы государственно-частного партнерства в области подготовки кадров, — комментирует директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых. — Мы провели реформу корпоративного института наставничества, полностью переработали методическую базу обучения, пересмотрели подходы к планированию потребности и адаптации персонала. За 6 лет выпускниками корпоративной образовательной программы стали 545 будущих белых металлургов, большинство из них по окончании обучения трудоустроились в Группу ЧТПЗ».
«Поздравляю Группу ЧТПЗ с победой в конкурсе! Следующий шаг — распространение опыта организации дуального обучения среди работодателей, не входящих в Группу ЧТПЗ — с одной стороны, с другой — внедрение в итоговую аттестацию выпускников образовательной программы независимой оценки квалификации. Это позволило бы, с учетом позитивных изменений налогового законодательства, расширить контингент обучающихся и выпускать на рынок труда молодежь с подтвержденной работодателями рыночной квалификацией», — отметил генеральный директор НАРК Александр Лейбович.
С презентацией программы «Будущее Белой металлургии» на конференции «Международный и российский опыт развития систем квалификации», которая проходит в рамках III Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России», выступила руководитель направления по системе дуального образования компании, эксперт НАРК и международный аудитор систем менеджмента IRCA Анна Полякова.
Группа ЧТПЗ и Национальное агентство развития квалификаций взаимодействуют в рамках развития Национальной системы квалификаций. Соглашение о сотрудничестве между металлургической компанией и Автономной некоммерческой организацией заключено на международной промышленной выставке «Иннопром-2017». Стороны ведут совместную работу по апробации инструментария Национальной системы квалификаций, совершенствованию и внедрению механизмов независимой оценки. До конца 2017 года образовательный проект Группы ЧТПЗ будет включен в базу данных лучших практик Национального агентства развития квалификаций.
Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. Образовательная программа Группы ЧТПЗ признана Минобрнауки РФ лучшей практикой подготовки рабочих кадров по дуальной модели образования. В рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров лично презентовал проект Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву, продемонстрировав на интерактивной панели Образовательный центр компании. Первые лица государств совершили виртуальную экскурсию по аудиториям центра, ознакомились с новейшим оборудованием, современными лабораториями и кабинетами.
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