Кризис
Банк России докапитализирует «ФК Открытие» на 456,2 млрд руб.
7 декабрь 2017 (18:05)
Банк России докапитализирует «ФК Открытие» на 456,2 млрд руб. в рамках мер по предупреждению банкротства банка. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Осуществление указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) (Н1 8%) на индивидуальной основе с учетом минимальных надбавок к достаточности капитала (надбавки поддержания достаточности капитала (1,875% с 01.01.2018) и надбавки за системную значимость (0,65% с 01.01.2018)», — говорится в сообщении.
При этом в ЦБ отмечают, что докапитализация банка не предполагает оказания финансовой помощи банку «Траст».
«Осуществление указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение банком нормативов достаточности собственных средств (капитала) (Н1 8%) на индивидуальной основе с учетом минимальных надбавок к достаточности капитала (надбавки поддержания достаточности капитала (1,875% с 01.01.2018) и надбавки за системную значимость (0,65% с 01.01.2018)», — говорится в сообщении.
При этом в ЦБ отмечают, что докапитализация банка не предполагает оказания финансовой помощи банку «Траст».
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