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Двое жителей Екатеринбурга осуждены за подделку судебных актов для получения денег в банках

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум местным жителям, которые признаны виновными в подделке документов для получения денег в банках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в суде, один из подсудимых — Сергей Селунский изготавливал подложные судебные приказы от имени мировых судей Екатеринбурга о взыскании с юридических лиц задолженности, которой в действительности у них не было. В частности, речь шла о долгах по зарплате или договорам займа. Данные о компаниях С. Селунский находил в интернете через такие системы как ГАС «Правосудие».



Также подсудимый заполнял оригиналы бланков исполнительных листов, внося в них ложные данные о взыскании с физических лиц средств по договору займа. Кроме того были варианты о взыскании денег в счет возмещения материального ущерба, в пользу вымышленных лиц, на имя которых были оформлены банковские карты.



«В последующем Селунский направлял в банковские организации поддельные исполнительные листы и судебные приказы вместе с заявлениями о предъявлении исполнительного документа, в которых в качестве получателя денежных средств указывал вымышленное лицо, на чье имя в его распоряжении имелась банковская карта», — говорится в сообщении.



Действовал С. Селунский вместе с Антоном Кондратьевым. Второй фигурант дела обзванивал банки для получения информации об исполнении поддельных исполнительных листов. Полученные данные он отдавал подельнику.



В зависимости от роли в преступлении подсудимые были признаны виновными по части 2 статьи 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью облегчить совершение другого преступления», части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».



По решению суда Сергей Селунский приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Антон Кондратьев — к 5 годам лишения свободы. Оба подсудимых будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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