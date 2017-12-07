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Nissan отзывает в России более 24 тыс. автомобилей Qashqai и Note
7 декабрь 2017 (17:47)
УрБК, Москва, 07.12.2017. Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», которая является официальным представителем автоконцерна Nissan в России, объявила об отзыве 24 тыс. 171 автомобиля моделей Qashqai и Note. Об этом говорится на сайте Росстандарта.
Так, отзыву подлежат 13 тыс. 945 кроссоверов Nissan Qashqai, произведенные в период с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016 года. Причиной является неверное расположение проводов электрического разъема в передней боковой панели.
Кроме того, отзыву подлежат 10 тыс. 226 автомобилей марки Nissan Note, произведенные в период с 30 августа 2005 по 22 января 2007 года. Причиной отзыва автомобилей Nissan Note является выявленная возможность наличия неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2), которая может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира. На автомобиля Nissan Note будет произведена замена газогенератора подушки безопасности.
Так, отзыву подлежат 13 тыс. 945 кроссоверов Nissan Qashqai, произведенные в период с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016 года. Причиной является неверное расположение проводов электрического разъема в передней боковой панели.
Кроме того, отзыву подлежат 10 тыс. 226 автомобилей марки Nissan Note, произведенные в период с 30 августа 2005 по 22 января 2007 года. Причиной отзыва автомобилей Nissan Note является выявленная возможность наличия неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2), которая может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира. На автомобиля Nissan Note будет произведена замена газогенератора подушки безопасности.
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