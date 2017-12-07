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Администрация Екатеринбурга обвинила ФАС в срыве планов по отмене автобусных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Администрация Екатеринбурга может до конца года не успеть с отменой четырех автобусных маршрутов из-за проблем с торгами. Об этом на заседании комиссии по развитию транспортной инфраструктуры в Общественной палате города сказал председатель комитета по транспорту Игорь Федотов.



Согласно планам горадминистрации, в рамках транспортной реформы была запланирована отмена 12 маршрутов. Восемь из них к настоящему времени убрали из схемы движения — 063, 010, 034, 20, 067, 81, 05а, 025.



«Маршруты 024, 070, 05, 052 остались. Их планируется отменить после изменения пути следования некоторых маршрутов, которые задействованы в альтернативных вариантах обслуживания, а также проведения аукционов, которые намечалось у нас провести во втором полугодии этого года», — сказал И. Федотов.



По его словам, на электронный аукцион было выставлено 13 маршрутов, которые были объединены в шесть лотов. Из них был отторгован только один.



«Пять лотов не были разыграны. У нас по этим лотам имеются предписания УФАС и по всем этим пяти предписаниям у нас имеются судебные процессы. Основные претензии УФАС: неверные способы проведения закупочных процедур, осуществление перевозок пассажиров и багажа по тарифам установленных ниже установленного тарифа РЭК. Также УФАС считает, что мы не можем предъявлять технические требования к транспортным единицам, и даже вот такого рода мелочи как использование валидаторов» — сказал председатель комитета по транспорту.



Сроки завершения судебных процессов Игорь Федотов не уточнил.



Вместе с тем в Управлении ФАС региона уже заявили, что предписаний по указанным лотам они не выдавали.

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