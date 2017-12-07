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Компании «Гросс» не удалось доказать в кассационном суде неправомерность действий АМЗ «Вентпром»
7 декабрь 2017 (17:19)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Арбитражный суд Уральского округа 7 декабря отказал ООО «Гросс» в иске к Артемовскому машиностроительному заводу «Вентпром». Об этом сообщает пресс-служба АМЗ «Вентпром».
Истец в кассационной инстанции просил отменить решение арбитражного суда Свердловской области и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда г. Перми, подтверждающие в полном объеме отсутствие неправомерных действий руководства АМЗ «Вентпром».
Напомним, в 2016 году ООО «Гросс» обратилось в суд с иском к АМЗ «Вентпром» на сумму 1,4 млрд руб. Речь шла о доле истца в ОАО «Венкон», проданного «Вентпрому». В ходе судебных разбирательств эксперты пришли к выводу, что сделка была совершена с использованием третьими лицами мошеннических схем, однако причинение «Вентпромом» вреда компании «Гросс» доказано не было.
«Истцы, учредители ООО «Гросс», решением своего исполнительного органа добровольно расстались с акциями в 2003 году, до 2009 года попыток восстановить свои права не предпринимали, а в 2009 заявили иск к третьим лицам, но не к АМЗ «Вентпром», — говорится в сообщении.
Судом также установлено, что истцами пропущен срок исковой давности, составляющий по гражданскому законодательству 3 года.
«При таких обстоятельствах истцом не доказан факт наличия неправомерных действий и причинно-следственная связь между возникшими убытками и действиями ответчика», — было указано в решении суда.
Истец в кассационной инстанции просил отменить решение арбитражного суда Свердловской области и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда г. Перми, подтверждающие в полном объеме отсутствие неправомерных действий руководства АМЗ «Вентпром».
Напомним, в 2016 году ООО «Гросс» обратилось в суд с иском к АМЗ «Вентпром» на сумму 1,4 млрд руб. Речь шла о доле истца в ОАО «Венкон», проданного «Вентпрому». В ходе судебных разбирательств эксперты пришли к выводу, что сделка была совершена с использованием третьими лицами мошеннических схем, однако причинение «Вентпромом» вреда компании «Гросс» доказано не было.
«Истцы, учредители ООО «Гросс», решением своего исполнительного органа добровольно расстались с акциями в 2003 году, до 2009 года попыток восстановить свои права не предпринимали, а в 2009 заявили иск к третьим лицам, но не к АМЗ «Вентпром», — говорится в сообщении.
Судом также установлено, что истцами пропущен срок исковой давности, составляющий по гражданскому законодательству 3 года.
«При таких обстоятельствах истцом не доказан факт наличия неправомерных действий и причинно-следственная связь между возникшими убытками и действиями ответчика», — было указано в решении суда.
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