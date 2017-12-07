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В Крыму обнаружили более 70 обезглавленных тел

В Крыму на месте будущей трассы «Таврида» найдено захоронение из не менее 70 обезглавленных тел, сообщил РИА Новости руководитель Крымской новостроечной археологической экспедиции, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.



«В ходе раскопок на кургане была сделана неожиданная находка. Обнаружено два рва, которые буквально забиты костями обезглавленных людей. Останки более 70 человек, все без черепов, со следами отрубов. Трупы были хаотично сброшены. Это жертвы массовой казни», — сказал Внуков.



Археологи предполагают, что головы обезглавленных пленников, не найденные при раскопках, в древности были насажены на колья и выставлены на всеобщее обозрение или сложены в пирамиды. Ученые датируют захоронение X-XIII веками, возможно, периодом захвата полуострова монголо-татарами.

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