Дайджест

Индийский беспилотник упал на территории Китая

7 декабрь 2017 (17:14)

Власти Китая выразили протест в связи с крушением на территории страны индийского беспилотника. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На днях индийский беспилотник вторгся в воздушное пространство Китая и потерпел крушение. Этим действием индийская сторона серьезным образом нарушила территориальный суверенитет Китая. Мы выражаем решительное недовольство и протест», — заявил заместитель руководителя оперативного управления западного военного округа КНР Чжан Шуйли.

Он также отметил, что пограничные войска Китая провели в отношении беспилотника проверку в «профессиональной и ответственной манере».

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