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В Амурской области под лед ушел автомобиль с пятью людьми
7 декабрь 2017 (17:13)
На реке Бурея в Амурской области под лед ушел автомобиль с тремя мужчинами и двумя женщинами, сообщил представитель ГУ МЧС России по Амурской области Александр Нерода. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Накануне водитель отечественного автомобиля, в котором также находилось четверо пассажиров, ехал вдоль берега на реке Бурея в районе села Куликовка. В какой-то момент машина ушла под лед. Три человека выбраться из автомобиля не успели», — сказал он.
Сообщается, что место происшествия находится в 100 метрах от берега, глубина составляет около 5 метров.
«Накануне водитель отечественного автомобиля, в котором также находилось четверо пассажиров, ехал вдоль берега на реке Бурея в районе села Куликовка. В какой-то момент машина ушла под лед. Три человека выбраться из автомобиля не успели», — сказал он.
Сообщается, что место происшествия находится в 100 метрах от берега, глубина составляет около 5 метров.
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