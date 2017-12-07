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В Амурской области под лед ушел автомобиль с пятью людьми

7 декабрь 2017 (17:13)

На реке Бурея в Амурской области под лед ушел автомобиль с тремя мужчинами и двумя женщинами, сообщил представитель ГУ МЧС России по Амурской области Александр Нерода. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Накануне водитель отечественного автомобиля, в котором также находилось четверо пассажиров, ехал вдоль берега на реке Бурея в районе села Куликовка. В какой-то момент машина ушла под лед. Три человека выбраться из автомобиля не успели», — сказал он.

Сообщается, что место происшествия находится в 100 метрах от берега, глубина составляет около 5 метров.

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