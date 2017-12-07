Дайджест
Россия может применить санкции против WADA
7 декабрь 2017 (17:13)
Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что Россия рассмотрит возможность применения персональных санкций в отношении руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA). Слова Климова приводит газета «Известия».
«Поскольку против России работают профессиональные люди, нам нужно тщательно продумать ответные шаги. Нам известно, что представители США вели разговоры с иностранными дипломатами и общественными деятелями, буквально науськивая, чтобы те использовали спортивную тематику против нас. Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту.
Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение — не про спорт. 12 декабря будет заседание, на котором будут определены дальнейшие действия. Их нужно вывести на чистую воду и разбираться с ними. Больше половины руководящего состава WADA — представители стран-членов военно-политического альянса НАТО, цель которого — борьба с Россией», — сказал Климов.
«Поскольку против России работают профессиональные люди, нам нужно тщательно продумать ответные шаги. Нам известно, что представители США вели разговоры с иностранными дипломатами и общественными деятелями, буквально науськивая, чтобы те использовали спортивную тематику против нас. Люди, которые подталкивали к этому решению, не имеют никакого отношения к спорту.
Мы должны вывести их на божий свет и наглядно показать, что это решение — не про спорт. 12 декабря будет заседание, на котором будут определены дальнейшие действия. Их нужно вывести на чистую воду и разбираться с ними. Больше половины руководящего состава WADA — представители стран-членов военно-политического альянса НАТО, цель которого — борьба с Россией», — сказал Климов.
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