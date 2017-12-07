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В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за нарушений при строительстве детского сада в Сагре

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Прокуратура Шалинского района выявила грубейшие нарушения требований бюджетного законодательства при строительстве детского сада в поселке Сарга Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Установлено, что в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой Свердловской области, в 2015 году Шалинскому городскому округу выделена субсидия в размере 97,2 млн руб. на строительство трех зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе в поселке Сарга.



В 2014 году администрацией Шалинского ГО заключен муниципальный контракт с ООО «Стройрегион» на строительство «под ключ» детского сада на 60 мест по ул. Советской в п. Сарга. Стоимость строительства составила свыше 34,3 млн руб., срок исполнения контракта определен до 15 ноября 2015 года, который позднее был продлен до 30 декабря 2015 года.



В ходе осмотра и контрольных замеров объемов выполненных работ на данном объекте, проведенных, в том числе, с участием специалистов министерства финансов Свердловской области, установлено несоответствие фактически выполненных работ тем объемам, которые были предъявлены к оплате и фигурируют в актах формы КС-2, на общую сумму свыше 7,8 млн руб.



По выявленным фактам прокуратура района направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства подрядной организации, предъявившим к оплате суммы фактически невыполненных работ.



7 декабря 2017 года следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере».

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