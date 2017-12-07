Свердловчанам не сбежать от бедности

В Свердловской области доля работающих граждан с зарплатой ниже 10 тыс. рублей и, соответственно, ниже прожиточного минимума приближается к 9%. Эксперты отмечают, что столь высокий показатель связан с тяжелой ситуацией в муниципалитетах, где градообразующие предприятия простаивают, а малый и средний бизнес (МСБ) уходит от налогов. В таких городах значительная часть жителей готова переехать ради более высоких заработков, однако далеко не всегда может это сделать.Согласно данным исследования РИА «Рейтинг», в Свердловской области 8,8% работающих получают зарплату ниже 10 тыс. руб. в месяц при прожиточном минимуме, определенном на уровне 10,2 тыс. руб. в месяц. Таким образом, по данному показателю регион занимает 24 позицию среди субъектов РФ.Как полагает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, достаточно большая доля низкооплачиваемых граждан в регионе с развитой промышленностью объясняется, с одной стороны, непростой экономической обстановкой в «моногородах», с другой — стремлением предприятий малого и среднего бизнеса сэкономить на налогах и платить зарплату «в конвертах».«На Среднем Урале немало «моногородов», существующих вокруг единственного предприятия. При этом многие из таких заводов находятся в бедственном положении: в основном они относились к оборонной промышленности и сегодня в отсутствие госзаказа простаивают, не выплачивают вовремя зарплату и держат рабочих впроголодь. В такой ситуации и малый бизнес не может развиваться, потому что у жителей города просто нет денег, чтобы тратить их на товары и услуги не первой необходимости», — пояснил эксперт.По его словам, в таких муниципалитетах сегмент МСБ, существуя на грани рентабельности, зачастую не может себе позволить платить «белую» зарплату: соответственно, работники малых предприятий официально получают только МРОТ, то есть менее 9 тыс. руб. Остальные жители моногородов обычно заняты в бюджетной сфере, где заработки не намного выше.В результате в Свердловской области, согласно исследованию HeadHunter, 29% соискателей на рынке труда указывают в своем резюме «готовность к переезду». Наибольшее число таких работников проживают как раз в небольших городах, Екатеринбург же занимает в рейтинге одну из последних позиций. Так, самыми мобильными себя показывают жители Новоуральска, Асбеста, Краснотурьинска, Качканара и Ревды. В основном они стремятся уехать в северные и столичные регионы.«Наиболее привлекательными для жителей Свердловской области городами для переезда являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, а также северные регионы — ХМАО и ЯНАО. Чаще всего города, куда респонденты могли бы перебраться ради работы, выбираются по личным предпочтениям. Исключение — Москва и северные регионы: сюда респондентов в большинстве случаев привлекает высокий уровень зарплат», — пояснила руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.Впрочем, независимый финансовый аналитик Константин Селянин отмечает, что «готовность к переезду» еще не означает возможности его осуществить. Из-за особенностей российского уклада жизни трудовая мобильность населения зачастую остается потенциальной.«За рубежом такая практика — поменять работу вместе с регионом жительства несколько раз в течение жизни — является вполне нормальной. Однако в Свердловской области, как и в России в целом, люди по-прежнему «привязаны» к своим территориям. Переезд ими воспринимается как глобальное событие: он связан с множеством проблем по обеспечению жильем, устройству детей в школу, прикреплению к поликлинике. Кроме того, многих сегодня лишает мобильности ипотека. В итоге люди соглашаются на любую зарплату, но сдвинуться с места не могут», — рассказал Константин Селянин.Таким образом, ситуация в Свердловской области остается «патовой»: жители региона в целом ряде муниципалитетов вынуждены зарабатывать не сколько могли бы, а сколько дадут, в том числе меньше прожиточного минимума. Психологически многие из них готовы изменить положение, найдя работу за пределами области, но «привязаны» к своей территории ипотекой или другими факторами, связанными с жизнеобеспечением.