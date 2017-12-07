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Авиакомпания «Уральские авиалинии» за 11 месяцев перевезла более 7, 4 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» за 11 месяцев 2017 года перевезла 7 млн 436 тыс. 013 человек, что на 24% больше аналогичного показателя 2016 года.



Как сообщает пресс-служба компании, в период с 1 января по 30 ноября самолеты перевозчика выполнили 51 тыс. 360 рейсов (30 тыс. 577 — по России, 9 тыс. 632 — по СНГ и 11 тыс. 151— за рубеж). Количество выполненных рейсов выросло на 18% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.



В ноябре 2017 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 576 тыс. 918 пассажиров, что на 25% больше показателей ноября 2016 года. Всего за этот месяц было выполнено 4 тыс. 263 рейса, из которых 2 тыс. 360 рейсов по России, 1 тыс. 051 — в страны СНГ и 852 рейсов — в страны дальнего зарубежья.

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