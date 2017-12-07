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Екатеринбургской епархии не удалось обжаловать решение арбитража по делу о зданиях трех колледжей
7 декабрь 2017 (16:08)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. 17 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Свердловского арбитража, касающееся отказа в передаче Екатеринбургской епархии зданий трех колледжей в центре уральской столицы. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, Екатеринбургская епархия РПЦ потребовала от МУГИСО передачи ей в собственность «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.
Получив отказ регионального министерства, религиозная организация обратилась в арбитражный суд Свердловской области, однако он отказал епархии в удовлетворении иска.
Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.
Напомним, Екатеринбургская епархия РПЦ потребовала от МУГИСО передачи ей в собственность «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа.
Получив отказ регионального министерства, религиозная организация обратилась в арбитражный суд Свердловской области, однако он отказал епархии в удовлетворении иска.
Отметим, ранее епархия уже добилась передачи себе ряда объектов недвижимости в Екатеринбурге, в частности, здания Института философии и права УрО РАН.
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