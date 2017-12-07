ЕВРАЗ увеличит свое присутствие на западных рынках

На этой неделе стало известно, что Ассоциация американских железных дорог (AAR) выдала разрешение ЕВРАЗ НТМК на поставки неограниченного количества колес конструкции H-36 для грузовых вагонов в Северную Америку. Кроме того, ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат TSI на профили европейского стандарта 54E4 и 49Е5. Этот документ дает право поставлять рельсы данного типа в Европу и использовать их на высокоскоростных магистралях и путях общего назначения. Полученные разрешения и сертификаты позволят ЕВРАЗу нарастить поставки своей продукции на западные рынки.Зарубежные партнеры в ходе испытаний высоко оценили качество продукции, которую производят предприятия горно-металлургического холдинга.«Железнодорожные колеса H-36 находились в опытной эксплуатации на крупнейшей трансконтинентальной железной дороге США BNSF Railway и без замечаний прошли более 300 тыс. миль — около 500 тыс. километров. После колеса протестировали в лабораториях и сервисных депо Северной Америки, которые подтвердили, что, несмотря на значительный пробег, колеса ЕВРАЗ НТМК не имеют внутренних дефектов», — говорится в сообщении холдинга.«ЕВРАЗ НТМК постоянно укрепляет свое присутствие на российском и зарубежном рынках. На комбинате сегодня есть все возможности для производства колес разных конструкций высокого качества», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.В настоящее время колеса H-36 — самая массовая из экспортных конструкций ЕВРАЗ НТМК. Ежемесячно комбинат отгружает потребителям несколько тысяч штук подобных железнодорожных колес. Благодаря получению разрешения ЕВРАЗ НТМК сможет загружать доступные мощности американским сортаментом.Впервые колеса H-36 ЕВРАЗ НТМК отгрузил в США в 2012 году после положительного аудита AAR и получения сертификата на поставку определенных партий железнодорожных колес.Отметим, что ЕВРАЗ активно осваивает не только североамериканский, но и европейский рынок.Недавно получил сертификат TSI на профили европейского стандарта 54E4 и 49Е5. Эти рельсы предназначены для звеньевого и бесстыкового пути железных дорог и для производства стрелочных переводов. Это легкие профили, которые используются для городского транспорта, метрополитенов и подъездных путей.«Профили 54Е4 и 49Е5 освоены в рамках сотрудничества с компанией Deutsche Bahn, это дает ЕВРАЗу право участвовать в тендерах на поставки продукции», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Юрьев.Также комбинат подтвердил действие сертификата TSI на освоенные ранее европейские профили 60Е1 и 60Е2.На сегодняшний день ЕВРАЗ ЗСМК освоил свыше 10 экспортных профилей по европейскому и американскому стандартам. Рельсы ЕВРАЗа поставляются более чем в 20 стран мира — Бразилию, Индию, Египет, Тайвань, Пакистан, Саудовскую Аравию, Индонезию, Малайзию, Алжир и другие.Эксперты отмечают, что в настоящее время металлургические предприятия ЕВРАЗа ведут постоянную работу по совершенствованию технологического процесса, а также расширению ассортимента. Благодаря этому продукция холдинга сегодня востребована не только в России, но за рубежом.