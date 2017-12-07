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МВД России возьмет под контроль конфликт ГИБДД и властей Екатеринбурга из-за парковок

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Первый замглавы МВД РФ Александр Горовой пообещал взять под контроль конфликт между ГИБДД и администрацией Екатеринбурга из-за штрафов за платные парковки. Об этом УрБК рассказал депутат Госдумы Андрей Альшевских.



По его словам, проблема с платными парковками была поднята в Госдуме во время обсуждения законопроекта о передаче полномочий ГИБДД по штрафам мэрии Москвы. Во время заседания А. Горовой предложил расширить действие этого закона на все регионы страны.



«В этой связи было упомянуто о ситуации в Екатеринбурге, когда администрация города решила взять опыт Москвы по размещению платных парковок. Замглавы МВД России рассказали, что были вложены бюджетные деньги, но отдачи нет, поскольку автомобилистов не могут привлечь к ответственности из-за несогласованности действий между администрацией города и ГИБДД. Представитель ведомства сказал, что возьмет ситуацию «на карандаш» и будет разбираться, в чем там проблема. Если есть нестыковка со стороны правоохранительных органов, то будет указано на разрешение проблемы», — сказал депутат.



По данным администрации Екатеринбурга, собираемость платежей с платных парковок в 2017 году составила 8 млн руб. в месяц вместо запланированных 16 млн руб. Собираемость платежей не превышает 60%. Городские власти прогнозируют дальнейшее падение суммы сборов до 4 млн руб.



Основная причина конфликта с платными парковками заключается в том, что ГИБДД отказывается предоставлять городскими властям данные о водителях. Согласно статистике, Госавтоинспекция выписывает только один штраф из пяти, присылаемых администрацией города.

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