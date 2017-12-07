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В Екатеринбурге на ВИЗе ликвидируют аварию на магистральном трубопроводе

7 декабрь 2017 (15:04)

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) устраняет повреждение на магистральном трубопроводе на пересечении ул. Токарей — Ключевская. Об этом сообщает пресс-служба ЕТК.

«Повреждение обнаружено на трубопроводе диаметром 500 мм. Ремонтные работы ведут две оперативные бригады с применением спецтехники (экскаватор, кран). Управляющая компания уведомлена, горячее водоснабжение жителей обеспечивается по обратному трубопроводу, отопление — по затухающей схеме», — говорится в сообщении.

Работы продолжатся в ночное время, и к утру параметры теплоснабжения в районе ул. Викулова, Заводская, Крауля, Мельникова будут полностью восстановлены.

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