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Официальный курс долл. США вырос на 36 коп., евро — на 22 коп.
7 декабрь 2017 (14:46)
УрБК, Москва, 07.12.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 декабря 2017 года. Курс долл. США вырос на 36 коп., до 59,29 руб., евро — на 22 коп., до 69,93 руб.
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