Новости дня
Свердловские власти объявят конкурс на должность директора Шарташского лесопарка
7 декабрь 2017 (14:27)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Правительство Свердловской области утвердило постановление о создании государственного бюджетного учреждения «Шарташский лесной парк». Об этом сообщает региональный департамент корпоративных отношений.
В соответствии с принятым документом, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области должно утвердить устав нового учреждения и обеспечить его государственную регистрацию.
Напомним, рекреационно-оздоровительный кластер на базе Шарташского лесного парка создается по поручению главы региона. В парке должна быть создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом: велосипедные и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году.
В соответствии с принятым документом, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области должно утвердить устав нового учреждения и обеспечить его государственную регистрацию.
Напомним, рекреационно-оздоровительный кластер на базе Шарташского лесного парка создается по поручению главы региона. В парке должна быть создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом: велосипедные и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Свердловское минприроды с начала года наложило штрафов на 7,5 млн рублей
- Ущерб от захламления Шарташского лесопарка составил более 1 млрд рублей
- Исполняющим обязанности директора Департамента лесного хозяйства Свердловской области назначен Владимир Шлегель
- В результате незаконной организации свалки Шарташскому лесопарку был причинен ущерб в размере 86 млн. рублей
- Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин поддержал концепцию развития Юго-Западного лесопарка Екатеринбурга
Loading...