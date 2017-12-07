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Свердловские власти объявят конкурс на должность директора Шарташского лесопарка

7 декабрь 2017 (14:27)

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Правительство Свердловской области утвердило постановление о создании государственного бюджетного учреждения «Шарташский лесной парк». Об этом сообщает региональный департамент корпоративных отношений.

В соответствии с принятым документом, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области должно утвердить устав нового учреждения и обеспечить его государственную регистрацию.

Напомним, рекреационно-оздоровительный кластер на базе Шарташского лесного парка создается по поручению главы региона. В парке должна быть создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом: велосипедные и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году.

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