Новости дня

Свердловские власти объявят конкурс на должность директора Шарташского лесопарка

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Правительство Свердловской области утвердило постановление о создании государственного бюджетного учреждения «Шарташский лесной парк». Об этом сообщает региональный департамент корпоративных отношений.



В соответствии с принятым документом, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области должно утвердить устав нового учреждения и обеспечить его государственную регистрацию.



Напомним, рекреационно-оздоровительный кластер на базе Шарташского лесного парка создается по поручению главы региона. В парке должна быть создана инфраструктура для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом: велосипедные и пешеходные дорожки, освещение и видеонаблюдение. Благоустройство Шарташского лесопарка планируется завершить в 2020 году.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: