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РМК сделала подарок на новоселье Детской школе искусств в Карабаше

УрБК, Челябинск, 07.12.2017. В г. Карабаше (Челябинская область) 6 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония открытия нового здания Детской школы искусств. На новоселье Русская медная компания подарила учреждению профессиональный музыкальный инструмент, сообщает пресс-служба РМК.



Воспитанников учебного заведения с новосельем поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На строительство нового трехэтажного здания школы с почти шестидесятилетней историей из областного бюджета было выделено более 48 млн руб.



В новом здании смогут заниматься около двухсот юных музыкантов, художников и танцоров. Нововведением стало открытие отделения хореографии — прежнее помещение Школы искусств не было предназначено для занятий танцами.



«Уверен, что детская школа искусств станет новой творческой мастерской, это будет любимый культурный центр для всех жителей Карабаша. Все условия для этого созданы. Дело за вами, в добрый путь», — сказал Б. Дубровский.



Благодаря поддержке главы региона Детская школа искусств получила не только современное комфортабельное здание, но и оснащение всем необходимым для занятий. При этом Русская медная компания, чей завод «Карабашмедь» является градообразующим предприятием и ключевым социальным партнером Карабаша, сделала особенный подарок воспитанникам Школы искусств. На новоселье они получили профессиональное фортепиано Yamaha.



«Такой инструмент был давней мечтой Детской школы искусств. Это не просто качественный надежный инструмент: великолепный звук фортепиано Yamaha уже успели оценить преподаватели. Мы уверены, что профессиональный инструмент поможет школе искусств взрастить еще больше талантливых исполнителей, а жителям Карабаша даст возможность наслаждаться классической и современной музыкой», — отметила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

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