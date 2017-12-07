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Директоров трех управляющих компаний Екатеринбурга оштрафовали за ненадлежащее обслуживание домов
7 декабрь 2017 (13:49)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Екатеринбурге оштрафовали директоров трех управляющих компаний за ненадлежащее техническое обслуживание многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
«В ходе прокурорской проверки были выявлены протекания крыш домов, затопленные подвалы, отсутствие освещения и остекления в подъездах, что создает неблагоприятные условия проживания граждан и является нарушением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», — говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратура района внесла представления с требованиями об устранении нарушений жилищного законодательства директору ООО «УК Пионер», управляющему ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», директору ООО «Ремстройкомплекс».
По требованию прокуратуры виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.
«В частности, в многоквартирных домах № 46 по пр. Ленина, № 104 по ул. Малышева, № 36 по ул. Латвийская, № 14 по ул. Бахчиванджи, № 1 «б» по пер. Утренний устранены нарушения шиферного покрытия крыши, приводившие к подтоплению чердачного помещения и нижерасположенных квартир. Также в многоквартирных домах № 36 по ул. Латвийская, № 31 по ул. Прибалтийская, № 76/1 по ул. Хвойная, № 1 «б» по пер. Утренний, № 12 по ул. Испытателей восстановлено остекление на межэтажных лестничных площадках, наружное и внутреннее освещение. В многоквартирных домах № 12 по ул. Испытателей, № 76/1 по ул. Хвойная устранено подтопление подвальных помещений», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокуратура района в отношении директоров управляющих организаций возбудила административные дела по статье 14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых руководители управляющих компаний оштрафованы на 50 тыс. руб. каждый.
«В ходе прокурорской проверки были выявлены протекания крыш домов, затопленные подвалы, отсутствие освещения и остекления в подъездах, что создает неблагоприятные условия проживания граждан и является нарушением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», — говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратура района внесла представления с требованиями об устранении нарушений жилищного законодательства директору ООО «УК Пионер», управляющему ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», директору ООО «Ремстройкомплекс».
По требованию прокуратуры виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.
«В частности, в многоквартирных домах № 46 по пр. Ленина, № 104 по ул. Малышева, № 36 по ул. Латвийская, № 14 по ул. Бахчиванджи, № 1 «б» по пер. Утренний устранены нарушения шиферного покрытия крыши, приводившие к подтоплению чердачного помещения и нижерасположенных квартир. Также в многоквартирных домах № 36 по ул. Латвийская, № 31 по ул. Прибалтийская, № 76/1 по ул. Хвойная, № 1 «б» по пер. Утренний, № 12 по ул. Испытателей восстановлено остекление на межэтажных лестничных площадках, наружное и внутреннее освещение. В многоквартирных домах № 12 по ул. Испытателей, № 76/1 по ул. Хвойная устранено подтопление подвальных помещений», — сообщили в прокуратуре.
Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокуратура района в отношении директоров управляющих организаций возбудила административные дела по статье 14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых руководители управляющих компаний оштрафованы на 50 тыс. руб. каждый.
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