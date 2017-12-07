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Директоров трех управляющих компаний Екатеринбурга оштрафовали за ненадлежащее обслуживание домов

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Екатеринбурге оштрафовали директоров трех управляющих компаний за ненадлежащее техническое обслуживание многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



«В ходе прокурорской проверки были выявлены протекания крыш домов, затопленные подвалы, отсутствие освещения и остекления в подъездах, что создает неблагоприятные условия проживания граждан и является нарушением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», — говорится в сообщении.



По результатам проверки прокуратура района внесла представления с требованиями об устранении нарушений жилищного законодательства директору ООО «УК Пионер», управляющему ООО «УК ЖКХ Октябрьского района», директору ООО «Ремстройкомплекс».



По требованию прокуратуры виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.



«В частности, в многоквартирных домах № 46 по пр. Ленина, № 104 по ул. Малышева, № 36 по ул. Латвийская, № 14 по ул. Бахчиванджи, № 1 «б» по пер. Утренний устранены нарушения шиферного покрытия крыши, приводившие к подтоплению чердачного помещения и нижерасположенных квартир. Также в многоквартирных домах № 36 по ул. Латвийская, № 31 по ул. Прибалтийская, № 76/1 по ул. Хвойная, № 1 «б» по пер. Утренний, № 12 по ул. Испытателей восстановлено остекление на межэтажных лестничных площадках, наружное и внутреннее освещение. В многоквартирных домах № 12 по ул. Испытателей, № 76/1 по ул. Хвойная устранено подтопление подвальных помещений», — сообщили в прокуратуре.



Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокуратура района в отношении директоров управляющих организаций возбудила административные дела по статье 14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых руководители управляющих компаний оштрафованы на 50 тыс. руб. каждый.

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