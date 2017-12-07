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Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области в 2018 году вырастут на 4,5%
7 декабрь 2017 (13:04)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Тарифы за энергоресурсы и услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут в среднем на 4,5% во второй половине 2018 года. Об этом говорится в социально-экономическом прогнозе областных властей, опубликованном депутатом регионального Заксобрания Вячеславом Вегнером.
Как следует из прогноза, максимально в указанном периоде увеличатся тарифы на электрическую энергию (5%). За тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, а также коммунальные услуги плата возрастет на 4,5%. На природный газ тарифы вырастут на 3,1%.
Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области будут изменены 1 июля 2017 года.
Как следует из прогноза, максимально в указанном периоде увеличатся тарифы на электрическую энергию (5%). За тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, а также коммунальные услуги плата возрастет на 4,5%. На природный газ тарифы вырастут на 3,1%.
Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области будут изменены 1 июля 2017 года.
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