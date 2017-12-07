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В Невьянске местный житель обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Невьянске местный житель Али Джавадов обвиняется в фиктивной постановке на регистрационный учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«Являясь собственником жилого помещения, он осуществил фиктивную постановку на учет 4 иностранных граждан Республики Азербайджан в собственной квартире. Между тем фактически указанные граждане в квартире не проживали», — говорится в сообщении.



Уголовное дело направлено мировому судье Невьянского судебного района для рассмотрения по существу.



Санкция статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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