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В Невьянске местный житель обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранных граждан
7 декабрь 2017 (12:47)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Невьянске местный житель Али Джавадов обвиняется в фиктивной постановке на регистрационный учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Являясь собственником жилого помещения, он осуществил фиктивную постановку на учет 4 иностранных граждан Республики Азербайджан в собственной квартире. Между тем фактически указанные граждане в квартире не проживали», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено мировому судье Невьянского судебного района для рассмотрения по существу.
Санкция статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
«Являясь собственником жилого помещения, он осуществил фиктивную постановку на учет 4 иностранных граждан Республики Азербайджан в собственной квартире. Между тем фактически указанные граждане в квартире не проживали», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено мировому судье Невьянского судебного района для рассмотрения по существу.
Санкция статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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