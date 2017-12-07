Новости дня
В Асбесте осуждена бывшая сотрудница Сбербанка за хищение ценных бумаг на 20 млн рублей
7 декабрь 2017 (12:10)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Асбестовский городской суд вынес приговор бывшей сотруднице Сбербанка, признанной виновной в хищении ценных бумаг на сумму 20 млн рублей.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в суде установлено, что бывший работник финансового учреждения в 2010 году предложила директор компании обменять простые векселя номиналом 3 млн руб. на процентные.
Служащая банка операцию по обмену не зарегистрировала должным образом в специальной автоматизированной системе. Принятые к обмену ценные бумаги она оставила у себя. С 2010 по 2013 года работник банка провела несколько махинаций с векселями. В итоге из общего вклада компании вернули только 6,5 млн руб.
В ноябре 2016 года директор предприятия, которому принадлежали ценные бумаги, обратился в банк с просьбой обналичить все находившиеся на хранении векселя. Однако ни денег, ни ценных бумаг на счетах не оказалось.
По решению суда экс-сотрудница банка была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в суде установлено, что бывший работник финансового учреждения в 2010 году предложила директор компании обменять простые векселя номиналом 3 млн руб. на процентные.
Служащая банка операцию по обмену не зарегистрировала должным образом в специальной автоматизированной системе. Принятые к обмену ценные бумаги она оставила у себя. С 2010 по 2013 года работник банка провела несколько махинаций с векселями. В итоге из общего вклада компании вернули только 6,5 млн руб.
В ноябре 2016 года директор предприятия, которому принадлежали ценные бумаги, обратился в банк с просьбой обналичить все находившиеся на хранении векселя. Однако ни денег, ни ценных бумаг на счетах не оказалось.
По решению суда экс-сотрудница банка была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Асбесте вынесли приговор предпринимателю за присвоение 8,5 млн рублей
- Бывшая сотрудница аэропорта Кольцово осуждена за присвоение денег авиакомпании «Победа»
- В Екатеринбурге бывший бухгалтер колледжа железнодорожного транспорта осуждена за хищение 5 млн рублей
- ОАО «Уралхиммаш» выпустило ценные бумаги на сумму почти 5 млрд рублей
- Биржевые облигации ОАО «СКБ-банк» серии БО-04 внесены в ломбардный список Банка России
Loading...