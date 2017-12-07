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В Асбесте осуждена бывшая сотрудница Сбербанка за хищение ценных бумаг на 20 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. Асбестовский городской суд вынес приговор бывшей сотруднице Сбербанка, признанной виновной в хищении ценных бумаг на сумму 20 млн рублей.



Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в суде установлено, что бывший работник финансового учреждения в 2010 году предложила директор компании обменять простые векселя номиналом 3 млн руб. на процентные.



Служащая банка операцию по обмену не зарегистрировала должным образом в специальной автоматизированной системе. Принятые к обмену ценные бумаги она оставила у себя. С 2010 по 2013 года работник банка провела несколько махинаций с векселями. В итоге из общего вклада компании вернули только 6,5 млн руб.



В ноябре 2016 года директор предприятия, которому принадлежали ценные бумаги, обратился в банк с просьбой обналичить все находившиеся на хранении векселя. Однако ни денег, ни ценных бумаг на счетах не оказалось.



По решению суда экс-сотрудница банка была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

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