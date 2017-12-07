Дайджест
Россия планирует сохранить свои военные базы в Сирии
7 декабрь 2017 (12:00)
Российские военные базы в Сирии Хмеймим и Тартус продолжат функционировать и после завершения военной операции РФ в этой стране. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
«Обе базы в Сирии, и Хмеймим, и Тартус, не только продолжат функционировать, но постоянно будут улучшать свои качества и возможности, имея впереди долгосрочную перспективу нашего присутствия в этом далеко не спокойном регионе», — сообщил он.
Шаманов добавил, что на территории Сирии наступил «период постконфликтного урегулирования со своими сложностями и особенностями». Он также отметил, что в России был накоплен большой опыт в результате первой и второй чеченских войн.
«Обе базы в Сирии, и Хмеймим, и Тартус, не только продолжат функционировать, но постоянно будут улучшать свои качества и возможности, имея впереди долгосрочную перспективу нашего присутствия в этом далеко не спокойном регионе», — сообщил он.
Шаманов добавил, что на территории Сирии наступил «период постконфликтного урегулирования со своими сложностями и особенностями». Он также отметил, что в России был накоплен большой опыт в результате первой и второй чеченских войн.
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