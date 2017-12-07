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«Уральские авиалинии» приступили к выполнению нового рейса из Новосибирска в Ордос

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. С 4 декабря 2017 года авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к выполнению рейсов в Китай по маршруту Ордос — Новосибирск — Ордос. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Рейс U6-899 вылетает из Новосибирска в Ордос по понедельникам в 09.45. Обратный рейс U6-900 вылетает из Ордоса по вторникам в 03.25. Для каждого аэропорта указано местное время. Расписание полетов актуально до 19 марта 2018 года. Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A320, оборудованных салонами бизнес- и экономического класса.



«Ордос — городской округ, расположенный в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китайской Народной Республики. В переводе с монгольского «ордос» означает «дворец». Это абсолютно новое направление культурного и этнического туризма для россиян. Гостям предлагаются автобусные экскурсии по песчаным дюнам, занятия восточными практиками, красочные шоу с участием представителей коренных народов и другие активности», — рассказали в пресс-службе.



Билеты можно приобрести на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, а также в авиакассах аэропорта Толмачёво и других авиакассах Новосибирска.

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