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«Уральские авиалинии» приступили к выполнению нового рейса из Новосибирска в Ордос
7 декабрь 2017 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. С 4 декабря 2017 года авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к выполнению рейсов в Китай по маршруту Ордос — Новосибирск — Ордос. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейс U6-899 вылетает из Новосибирска в Ордос по понедельникам в 09.45. Обратный рейс U6-900 вылетает из Ордоса по вторникам в 03.25. Для каждого аэропорта указано местное время. Расписание полетов актуально до 19 марта 2018 года. Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A320, оборудованных салонами бизнес- и экономического класса.
«Ордос — городской округ, расположенный в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китайской Народной Республики. В переводе с монгольского «ордос» означает «дворец». Это абсолютно новое направление культурного и этнического туризма для россиян. Гостям предлагаются автобусные экскурсии по песчаным дюнам, занятия восточными практиками, красочные шоу с участием представителей коренных народов и другие активности», — рассказали в пресс-службе.
Билеты можно приобрести на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, а также в авиакассах аэропорта Толмачёво и других авиакассах Новосибирска.
Рейс U6-899 вылетает из Новосибирска в Ордос по понедельникам в 09.45. Обратный рейс U6-900 вылетает из Ордоса по вторникам в 03.25. Для каждого аэропорта указано местное время. Расписание полетов актуально до 19 марта 2018 года. Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A320, оборудованных салонами бизнес- и экономического класса.
«Ордос — городской округ, расположенный в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китайской Народной Республики. В переводе с монгольского «ордос» означает «дворец». Это абсолютно новое направление культурного и этнического туризма для россиян. Гостям предлагаются автобусные экскурсии по песчаным дюнам, занятия восточными практиками, красочные шоу с участием представителей коренных народов и другие активности», — рассказали в пресс-службе.
Билеты можно приобрести на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, а также в авиакассах аэропорта Толмачёво и других авиакассах Новосибирска.
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