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Более 80% екатеринбуржцев хотят сменить работу в новом году

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В преддверии Нового года о смене работы задумываются 82% жителей Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба портала «Зарплата.ру» со ссылкой на данные собственного исследования.



Аналитики портала отмечают, что в конце декабря на новую должность устраивался каждый третий опрошенный. При этом 54% респондентов уверены, что в конце года работодателям не до поиска сотрудников, а вот каждый третий, наоборот, считает, что к концу года кандидатов становится меньше, а шансов найти хорошую работу — больше. 10% горожан уверены, что компании начинают активнее искать сотрудников к концу декабря.



Среди плюсов трудоустройства перед Новым годом жители Екатеринбурга назвали возможность послушать итоги работы и планы на будущий год в компании (32%), оплачиваемый недельный отпуск в январе (15%), знакомство с коллегами на корпоративе в неформальной обстановке (7%). 36% говорят, что никаких преимуществ нет.



«Среди соискателей есть мнение, что искать работу в конце года бессмысленно — работодатели отдыхают и подводят итоги года, им не до поиска сотрудников. Но это не совсем так. У Job-сайтов нет каникул: вакансии и резюме обновляются ежедневно. И количество открытых вакансий перед Новым годом почти не меняется, а вот желающих найти работу гораздо меньше, чем обычно. Значит, шансы получить достойное предложение возрастают», — поясняет менеджер по персоналу «Зарплата.ру» Ольга Петрова.



Соискатели, сменившие работу в декабре, в качестве причин увольнения указали сокращения на предыдущих местах, необходимость найти более высокооплачиваемую работу и желание новых карьерных перспектив. Кто-то ушел из-за ссоры с коллегами. Причем каждый третий отметил, что нужная вакансия подвернулась быстрее, чем обычно. Однако каждый шестой соискатель заметил: в канун Нового года работодатели не торопятся отвечать на резюме и приглашать на собеседования.

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