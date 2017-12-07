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Почти 9% работающих свердловчан получают зарплату ниже 10 тыс. рублей в месяц

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2017. В Свердловской области доля работающих с зарплатой ниже 10 тыс. руб. в месяц составляет 8,8%. Об этом говорится в материалах исследования РИА «Рейтинг».



При этом 2,5% свердловчан имеют месячный заработок, превышающий 100 тыс. руб. Медианная зарплата на Среднем Урале составляет 25,6 тыс. руб.



Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тыс. руб. в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%.



С другой стороны, в девяти регионах страны доля людей, получающих менее 10 тыс. руб. в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан — 35%.



В целом по России более 11% работающих зарабатывают менее 10 тыс. руб. в месяц.

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