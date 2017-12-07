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Госдума приняла в первом чтении законопроект о переходе на прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями

УрБК, Москва 07.12.2017. Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) напрямую с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.



В проекте закона авторы обращают внимание на то, что в настоящее время управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. При этом, отмечают законодатели, посредник «не получает какого-либо вознаграждения» за подобного рода деятельность.



Вместе с тем, по их словам, управляющие организации должны изыскивать дополнительные средства для покрытия не принадлежащих им долгов, «то есть долгов конечных потребителей — собственников и пользователей помещений». Это, по мнению парламентариев, «влияет на качество предоставления услуг по содержанию общего имущества в доме», а также на финансовое состояние лиц, управляющих домами, что может привести «к банкротству таких организаций».

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