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Ford отзывает более 13 тыс. грузовых фургонов Transit в РФ из-за проблем с ремнями безопасности
7 декабрь 2017 (09:03)
УрБК, Москва, 07.12.2017. Ford отзывает 13 тыс. 129 грузовых фургонов Transit в РФ из-за проблем с ремнями безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Речь идет об автомобилях, произведенных в период с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017 года. Причиной отзыва является возможность установки на некоторых фургонах несоответствующего ремня безопасности переднего пассажирского сиденья.
«Ремень безопасности, несоответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения», — говорится в сообщении.
В рамках отзывной кампании на транспортных средствах будет выполнен осмотр ярлыка с номером запчасти ремня безопасности переднего пассажира. При обнаружении несоответствующей комбинации ремня безопасности и подушки безопасности будет установлен новый ремень безопасности.
Речь идет об автомобилях, произведенных в период с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017 года. Причиной отзыва является возможность установки на некоторых фургонах несоответствующего ремня безопасности переднего пассажирского сиденья.
«Ремень безопасности, несоответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения», — говорится в сообщении.
В рамках отзывной кампании на транспортных средствах будет выполнен осмотр ярлыка с номером запчасти ремня безопасности переднего пассажира. При обнаружении несоответствующей комбинации ремня безопасности и подушки безопасности будет установлен новый ремень безопасности.
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