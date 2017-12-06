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В Екатеринбурге признан банкротом торговый дом «Уралгранитстройгрупп»

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО ТД «Уралгранитстройгрупп» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие зарегистрировано в 2012 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.



С иском о банкротстве ООО ТД «Уралгранитстройгрупп» в мае 2017 года обратилось в суд ООО «Уралстроймонтаж». В ходе рассмотрения дела кредиторы предприятия заявили требования на общую сумму более 50 млн руб. Временный управляющий организации признал невозможным восстановление ее платежеспособности.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО ТД «Уралгранитстройгрупп» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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