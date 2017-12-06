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Госдума может передать администрирование штрафов за нарушения ПДД регионам

УрБК, Москва, 06.12.2017. Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче Москве полномочий по администрированию штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью камер. В дальнейшем инициаторы законопроекта планируют распространить его на другие регионы, сообщает «Коммерсантъ».



Законопроект предполагает, что полномочия будут переданы еще по 38 составам, включая нарушение режима скорости, выезд на «выделенку», проезд на красный свет.



Напомним, проект закона был внесен в правительство РФ еще в 2015 году, его активно продвигали столичные чиновники, которые считают, что ГИБДД не справляется с обработкой фотоматериалов.



Как пояснил, выступая в парламенте, замминистра МВД Александр Горовой, сегодня в России более 12 тыс. камер, которые закупаются по большей части на региональные деньги, каналы связи и остальное оборудование также находится на балансе субъектов, штрафы за нарушения ПДД идут в региональные бюджеты. Таким образом, администрировать штрафы регионы должны сами, тем более что технология обработки фотографий практически автоматизирована.



При этом, отметил А. Горовой, инспекторы ГИБДД смогут все равно составлять протоколы в отношении автовладельцев по 38 правонарушениям, если зафиксируют их в ручном режиме, то есть при дорожном контроле.



Ко второму чтению инициаторы законопроекта собираются передать полномочия по администрированию штрафов вообще всем регионам, не только Москве. Соответствующая поправка будет внесена в законопроект. А. Горовой заявил, что 31 субъект федерации уже готов это сделать. Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников считает, что нужно будет также прописать процедуру заключения соглашений и обязать органы власти их публиковать по аналогии с законами и постановлениями правительства.

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