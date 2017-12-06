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Медицина запоздала на 15 лет
6 декабрь 2017 (17:29)
Частная медицина Свердловской области может остаться на текущем уровне развития из-за нехватки инвестиций. Как отмечают участники рынка, проблема не столько в оборудовании, сколько в катастрофической нехватке специалистов. На сегодня, по оценкам самих врачей, по некоторым медицинским отраслям технологии в регионе отстают на 10-15 лет от европейского уровня. В этой связи даже обеспеченные пациенты предпочитают искать достойное лечение за пределами региона.
О проблемах в развитии высокотехнологичной медицины в частных клиниках недавно говорил основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин. Тогда в качестве одной из тенденций он отметил сокращение объема инвестиций в клинику. Как признают другие участники рынка, в настоящее время вложения в высокотехнологичную медицину рассматриваются как очень рискованное предприятие.
Выйти на самоокупаемость в этом случае возможно только при наличии федеральных квот. Однако даже при их наличии частные клиники ограничены в возможностях. Например, за счет государственного бюджета оплачиваются протезы только отечественного производства. Вместе с тем в той же нижнетагильской клинике, по признанию В. Тетюхина, используют протезы, поставленные из-за рубежа.
Еще одной серьезной проблемой для всей системы здравоохранения региона, как частной, так и государственной, является нехватка специалистов.
«Врачей по отдельным специальностям не пускают учиться в Европу и даже Москву. Грамотный специалист — это и есть технологии, потому как аппарат купить можно. Так, например, томографы в ряде больниц и клиник закупаются европейские, но уже подержанные. Но работать с высокотехнологичным оборудованием некому», — рассказал УрБК на условиях анонимности представитель одного из медицинских учреждений региона.
Практику с обучением персонала иллюстрирует недавняя история в Областной детской клинической больнице № 1. В сентябре 2016 года минздрав Свердловской области и ООО «Уралмедснаб» заключили госконтракт на поставку томографов для медучреждения.
Согласно условиям контракта, поставщик должен был провести монтаж оборудования и ввести его в эксплуатацию. В феврале 2017 года выяснилось, что томограф в больницу доставили, но он так и остался в заводской упаковке. Обучение персонала для работы с оборудованием никто не проводил.
Как отмечают участники рынка, полноценные учебные программы для одного специалиста в высокотехнологичной области стоят порядка 150 тыс. руб. Ни у государственных, ни у частных медучреждений нет лишних денег на обучение одного человека. В первом случае сказывается дефицит бюджетных средств, во втором — сокращение инвестиций.
Самим врачам ничего не остается как повышать квалификацию за свой счет. Однако, судя по тому, что клиники вербуют специалистов по всей стране, свердловские медики не располагают возможностями для дорогостоящего самообразования.
В результате системных проблем по ряду направлений, как отмечают участники рынка, свердловская медицина отстает на 10-15 лет от европейских и других зарубежных клиник.
«В Екатеринбурге, например, никто не берется за проведение гинекологических операций малоинвазивными доступами (с минимальным вмешательством в организм — прим. ред.). Поэтому пациенты, которым необходима эта процедура, ищут клиники за пределами региона. Вторым направлением, по которому пациенты чаще всего ищут помощи за границей, являются онкологические заболевания», — пояснил представитель медучреждения.
В итоге частная медицинская практика попала в замкнутый круг — потребность в высоких технологиях в регионе имеется, и есть пациенты, готовые за это платить. Однако для предоставления этих услуг коммерческим клиникам нужны дополнительные инвестиции в больших объемах. Но дополнительные деньги медучреждениям могут принести новые клиенты, приток которых в ближайшее время не предвидится.
О проблемах в развитии высокотехнологичной медицины в частных клиниках недавно говорил основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владислав Тетюхин. Тогда в качестве одной из тенденций он отметил сокращение объема инвестиций в клинику. Как признают другие участники рынка, в настоящее время вложения в высокотехнологичную медицину рассматриваются как очень рискованное предприятие.
Выйти на самоокупаемость в этом случае возможно только при наличии федеральных квот. Однако даже при их наличии частные клиники ограничены в возможностях. Например, за счет государственного бюджета оплачиваются протезы только отечественного производства. Вместе с тем в той же нижнетагильской клинике, по признанию В. Тетюхина, используют протезы, поставленные из-за рубежа.
Еще одной серьезной проблемой для всей системы здравоохранения региона, как частной, так и государственной, является нехватка специалистов.
«Врачей по отдельным специальностям не пускают учиться в Европу и даже Москву. Грамотный специалист — это и есть технологии, потому как аппарат купить можно. Так, например, томографы в ряде больниц и клиник закупаются европейские, но уже подержанные. Но работать с высокотехнологичным оборудованием некому», — рассказал УрБК на условиях анонимности представитель одного из медицинских учреждений региона.
Практику с обучением персонала иллюстрирует недавняя история в Областной детской клинической больнице № 1. В сентябре 2016 года минздрав Свердловской области и ООО «Уралмедснаб» заключили госконтракт на поставку томографов для медучреждения.
Согласно условиям контракта, поставщик должен был провести монтаж оборудования и ввести его в эксплуатацию. В феврале 2017 года выяснилось, что томограф в больницу доставили, но он так и остался в заводской упаковке. Обучение персонала для работы с оборудованием никто не проводил.
Как отмечают участники рынка, полноценные учебные программы для одного специалиста в высокотехнологичной области стоят порядка 150 тыс. руб. Ни у государственных, ни у частных медучреждений нет лишних денег на обучение одного человека. В первом случае сказывается дефицит бюджетных средств, во втором — сокращение инвестиций.
Самим врачам ничего не остается как повышать квалификацию за свой счет. Однако, судя по тому, что клиники вербуют специалистов по всей стране, свердловские медики не располагают возможностями для дорогостоящего самообразования.
В результате системных проблем по ряду направлений, как отмечают участники рынка, свердловская медицина отстает на 10-15 лет от европейских и других зарубежных клиник.
«В Екатеринбурге, например, никто не берется за проведение гинекологических операций малоинвазивными доступами (с минимальным вмешательством в организм — прим. ред.). Поэтому пациенты, которым необходима эта процедура, ищут клиники за пределами региона. Вторым направлением, по которому пациенты чаще всего ищут помощи за границей, являются онкологические заболевания», — пояснил представитель медучреждения.
В итоге частная медицинская практика попала в замкнутый круг — потребность в высоких технологиях в регионе имеется, и есть пациенты, готовые за это платить. Однако для предоставления этих услуг коммерческим клиникам нужны дополнительные инвестиции в больших объемах. Но дополнительные деньги медучреждениям могут принести новые клиенты, приток которых в ближайшее время не предвидится.
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